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Yaşam

PETA'dan Kadir Topbaş'a mektup var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'a bir mektup gönderen PETA örgütü, hayvanların sadece kısırlaştırılmalarını değil, kısırlaş

24 Eylül 2008 03:00


PETA, Türkiye’de yıllardır binlerce köpek, yaşamalarının imkansız olduğu ormanlara ya da çorak bölgelere atılmakta yani 'ortadan kaldırılmakta' ve bu hayvanların çoğu azap içinde açlıktan ölmekte olduğunu iddia ediyor. Almanya’daki PETA Deutschland e.V. ad ve unvanlı hayvanları koruma kuruluşunun tanıtımı için soyunan oyuncu Jenna Jameson en son çekimlerde, Türkiye’deki sahipsiz hayvan nüfusununun şiddet uygulanmaksızın kısırlaştırma yöntemiyle aza indirgenmesi için Türkiye’ye çağrıda bulundu. 

Hayvan hakları konusunda tüm Türkiye’ye örnek olacak kıstaslar uygulanması için çağrıda bulunmak amacıyla PETA Deutschland e.V. ve Jenna Jameson tanıtım için çekilmiş olan fotoğrafın bir örneğini, bunun resmen yayımlanmasından önce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a gönderdi. Jenna Jameson tanıtım kampanyasında Türk makamlarından hayvanların sadece kısırlaştırılmalarını değil, özellikle de bunların kısırlaştırılmalarından sonra tekrar alışık oldukları ortama salıverilmesi çağrısında bulundu.


PETA Deutschland e.V. sözcüsü Bayan Magdalena Scherk açıklamasında “Türkiye’nin, eskiden beri sözde kuduz vakaları bahaneleriyle uygulamakta olduğu “ortadan kaldırma” ve kitlesel öldürme eylemleri sadece insancıl olmamakla kalmayıp, bu önlemler hiçbir şekilde amaca ulaşmayı sağlamayan, etkin olmaktan uzak eylemlerdir” dedi. PETA Deutschland e.V , göndermiş oldukları mektuba bugüne kadar bir yanıt alamadıklarını bildirdi.

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