PETA kampanya başlattı: Süt yerine bira için!

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler organizasyonu (PETA) , biranın sütten daha sağlıklı oluğunu iddia ettiği bir reklam kampanyası başlattı.

PETA’nın son reklam kampanyasında şu sözler yer alıyor:

“Biranın sütten daha sağlıklı olduğu kanıtlandı. Araştırmalar, biranın kemikleri güçlendirerek ömrü uzattığını ortaya koydu. Sütün ise obezite, diyabet ve kanser gibi hastalıklarla bağlantısı var. Dikkat edin, süt içmeyin!”

PETA Yardımcı Başkanı Tracy Reiman ise konu ile ilgili şunları ifade etti:

“Biranın sütten daha faydalı bir içecek olduğu kanıtlandı. Bunu daha fazla tartışmaya gerek yok. Dünyada yaşayan milyarlarca inek eskisi gibi sağlıklı değil. Çoğu hasta. Bu yüzden içilen sütler de vücuda çok zararlı.”