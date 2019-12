PETA: Dondurmalar anne sütüyle yapılsın

ABD'de hayvan hakları için mücadele eden PETA, dondurmaların inek yerine anne sütünden yapılması için kampanya başlattı.



ABD'nin önde gelen dondurma üreticilerinden biri olan `Ben&Jerry'ye PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Derneği- People for the Ethical Treatment of Animals) adına mektup yollayan Başkan Yardımcısı Tracy Reiman, dondurmanın inek sütü yerine yeni bebek doğurmuş annelerden alınacak sütle yapılmasını önerdi. İsviçre'deki bir lokanta sahibinin dondurma yapmak için anne sütü kullanacağını açıklaması ardından harekete geçen PETA yetkilileri, anne sütünün, inek sütüne göre olan üstünlüklerini sıraladı. Dünyada 2 milyonu aşkın üyesi bulunan PETA mektubunda, hayvanlardan edinilen sütün erken şeker hastalığı, alerji ve kabızlık, aşırı şişmanlık, prostat, rahim kanseri ve kalp hastalıklarına yol açtığının bilimsel olarak kanıtlandığını öne sürerek, şöyle dedi:



``Bütün hayvanlarda olduğu gibi inekler de yalnızca hamilelik döneminde süt üretir. Olabildiği kadar çok süt alabilmek için de her 9 ayda hamile kalmaları sağlanır. Doğal olarak üretecekleri sütten 10 kat daha fazlası için bedenlerinin zorlanması sonucunda hamburger ya da çorba olarak karşımıza çıkarlar. Bu arada, sütleri insanlar tarafından tüketildiğinden, yavruları da yeterince sütle beslenemez.''



Ben&Jerry'nin PETA'ya yanıtı ise, ``Bu önemli yaklaşımı öne çıkarmanızı saygılar karşılıyor ve alkışlıyoruz. Ancak, anne sütünün en çok kendi çocuğu tarafından kullanılması gerektiğine de inanıyoruz'' oldu.



(AA)