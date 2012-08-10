'Pet su şişeleri damacanalardan daha tehlikeli, bir kere kullanıp atın'

Damacanalarda denetim kirlilik tehlikesini ortaya çıkarırken, Antalya Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Murat Özdemir, asıl riskin pet şişelerde yattığını söyledi. Özdemir, "Bir damacana 551 kez kullanılabilir. Ama asıl tehlike pet şişelerde. Vatandaşların bu şişeleri bir kez kullandıktan sonra atması gerekir" dedi.

Sağlık Bakanlığı adına 1’i Burdur, 2’si Antalya olmak üzere 3 su üretim tesisine yönelik denetimler yapan Halk Sağlığı Müdürlüğü, denetimlerde herhangi bir sıkıntıya rastlanılmadığını bildirdi. Su üretim tesislerindeki sonuçlar temiz olmasına rağmen, satış noktalarında kirlilik oluşabildiğine vurgu yapan Antalya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Murat Özdemir, özellikle tüp satılan yerde su satışının olmaması gerektiğini aktardı. Tüplerin çarptığı damacanalarda ezilme ve kırılmalar oluştuğunu anlatan Uzm. Dr. Özdemir, "Bu da mikrobiyolojik olarak üremeye hazır ortam oluşturuyor. Bunun için tüp ve damacananın aynı yerde satılmaması gerektiğini vurguluyoruz. Ayrıca, damacanalar uygun koşullarda saklanmalı. Su uygun şartlarda saklanmadığında, korunmadığında su güvenliğimiz tehlike altına giriyor" ifadelerini kullandı.



551 defa doldur-boşalt



Antalya Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Murat Özdemir, tüketicileri 0.5 litre ya da 1.5 litre gibi küçük pet şişelerin kullanımı konusunda uyardı. Kullanım ömrü 551 defa doldur- boşalt yapmaya imkan sağlayan bir damacananın ülkemizde ortalama 300-400 kez kullanıldığını anlatan Uz. Dr. Özdemir, "Vatandaşımız 0.5 litrelik ya da 1.5 litrelik pet şişeleri kullandıktan sonra içini tekrar suyla doldurup buzdolabına koyuyor ve sürekli kullanıyor. Bu şişeler tek kullanımlıktır. Yapıları damacanalara göre çok ince olduğu için kırılma ve ezilme gibi durumlarda kanserojen maddelerin üremesine ortam sağlayabilir. Bu nedenle vatandaşlarımız küçük pet şişeleri bir kez kullandıktan sonra atmalıdır" diye konuştu.



Temizliğine dikkat etmeli



Damacanaların üretimi ve dağıtımı sırasında yaşanan sıkıntıların yanında evde nasıl kullanıldığının da önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özdemir, "Evimize gelen damacana sularını ya sebillere koyuyoruz ya da pompalar vasıtasıyla kaplara dolduruyoruz. Burada pompaların temizliği çok önemli. Bu durum damacanalardan daha büyük tehlike oluşturabilir. Vatandaş kullandığı pompaları ya da sebilleri temizlemiyorsa rezervuar görevi yapar ve birçok mikrobiyolojik maddenin üremesine ortam hazırlayabilir. O nedenle damacanaların hijyenik şartlarda üretilmesi ve saklanmasının yanında, bizim o suyu nasıl kullandığımız da çok önemli" dedi.



ASAT Türkiye'de en iyilerden



Damacana sularının gündeme gelmesinin ardından halkın büyük çoğunluğunun çeşme sularına yöneldiğini dile getiren Uz. Dr. Özdemir, Antalya’daki çeşme sularının temiz olduğunu vurguladı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi’nin (ASAT) rutin denetimlerinin yanında kurum olarak kendilerinin de denetimler yaptığını belirten Uzm. Dr. Özdemir, "ASAT, Türkiye’de en iyilerden biri" diye konuştu.