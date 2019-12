Pet şişeden tasarıma

Moda tasarımcısı Rabia Yalçın, 6 Eylül'de katılacağı New York Couture Fashion Week için tasarladığı 'Geri dönüşüm Modası' ile herkesi, dünyayı korumaya davet edecek.



Rabia Yalçın, özel davet üzerine bu yıl 2'nci kez katılacağı New York Couture Fashion Week için hazırladığı 'Üzümün Kızı' adlı koleksiyonunda, pet şişelerin geri dönüştürülmesinden elde edilen kumaşlar kullandı.



Moda tasarımcısı Rabia Yalçın, sektörde bir ilke imza atacak. New York Couture Fashion Week kapsamında 06 Eylül'de Westin Times Square'de tanıtacağı koleksiyonuyla dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli soruna, enerji kaynaklarının tükenmesine değinecek olan Rabia Yalçın, her şeyin kaynağı olan doğayı ve enerji kaynaklarımızı koruma altına almanın hepimizin sorumluluğu olduğunun altını çizecek.



'Couture Week' kapsamında sergileyeceği ve 'Grape's Daughter/Üzümü Kızı' adını verdiği 30 parçalık yeni koleksiyonunun tümünü geri dönüştürülmüş kumaşlar ile el tezgahlarında, organik pamukla, üretim esnasında çevreye hiçbir zarar vermeden imâl edilen kumaşlardan oluşturan tasarımcı, sektörde daha önce yapılmamışı gerçekleştirecek.



Moda sektöründe yeni bir adım: Geri dönüşüm modası



Sanatçıların topluma karşı yükümlülükleri olduğunu savunan ve çoğu defilesini sosyal amaçla gerçekleştiren Rabia Yalçın, her şey gibi modanın da doğadan beslendiğini vurguladı.



Yalçın, "Dünyamıza sahip çıkalım; başka dünya yok" düşüncesiyle defilesinde, bu sorumluluğu kendi sektöründe üstlenerek, tüm insanları dünyamıza sahip çıkmaya çağırıyor.



3R'YE 1 'R' DAHA EKLENDİ



Böylece enerji tüketimine karşı uygulanması gereken reçeteye, oluşturduğu özel koleksiyonu ile Rabia Yalçın'dan bir R daha eklendi. 'Recycle? Reuse? Reduce? by Rabia'.