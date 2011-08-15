-Pet şişeden radyasyon dedektörü TOKYO (A.A) - 15.08.2011 - Japon bilimadamları, pet şişelerden, piyasadaki dedektörlerden yüzde 90 oranında daha ucuz radyasyon dedektörü üretmeyi başardı. Yeni radyasyon dedektörünün, radyasyonu algılamakta kullandığı ana maddesini, pet şişelerin üretiminde de kullanılan polimer tabanlı bir madde olan plastik reçinenin bir türevi olan Scintirex oluşturuyor. Scintrex adlı plastik reçine, güçlü ve esnek bir madde olmasının yanı sıra radyasyona temas ettiğinde etrafına florasan ışık saçma özelliğiyle radyasyon ölçümü yapılmasına da imkan sağlıyor. Japonya'nın batısındaki, Kyoto Üniversitesi'nden Yardımcı Profesör Hidehito Nakamura'nın, ''Teijin Ltd'' adlı şirketle ortak çalışması sonucu geri kazanımlı pet şişelerden üretilen dedektörün Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Teijin şirketinin Satış Müdürü Toru İşii, ''Ürünün tamamlanmış halini, Mart ayındaki depremin yarattığı talebi de gözönüne alarak eylül sonunda piyasa sürmeyi amaçlıyoruz'' dedi. Japonya'da başlangıçta devlet teşkilat ve şirketlerinde Eylül ve Ekim aylarında test amaçlı olarak kullanılacak yeni dedektör, piyasadaki radyasyon dedektörlerinin onda biri fiyatı olan 10 bin Japon yeninden (yaklaşık 234 lira) satışa sunulacak. Japonya'da 11 Mart'taki deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima Nükleer Enerji santralinde yaşanan nükleer kriz nedeniyle ülkede ortaya çıkan radyasyon dedektörü ihtiyacının büyük bölümü Japonya'daki radyasyon dedektörü piyasasını elinde bulunduran Fransız Saint-Gobain şirketinden sağlanıyordu.