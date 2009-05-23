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Sağlık

Pet şişede cinsel tehlike

Gündelik hayatta yaygın olarak kullanılmakta olan plastik şişeler cinsel sağlığı tehdit ediyor.

23 Mayıs 2009 03:00

Gündelik hayatta yaygın olarak kullanılmakta olan plastik şişeler cinsel sağlığı tehdit ediyor.

Harvard School of Public Health'te araştırmacılar 77 öğrenci üzerinde inceleme yaptı. Öğrenciler 7 gün boyunca plastik şişelerden su içti. Plastik şişe kullanan katılımcıların idrarlarında, dişilik hormonu östrojene benzeyen BPA maddesinin yüzde 69 arttığı görüldü.

Araştırmalar plastik şişelerde bulunan, BPA maddesinin doğumsal kusurlara, büyüme bozukluklarına ve kalp hastalığı ile diyabet riskinin artışına neden olduğunu söyledi.

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