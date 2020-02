Pet şişe başına İstanbulkart'a kaç lira yükleneceği belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde “Geri Dönüşümde Kazan-Kazan Dönemi” başlıyor. Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerı'na atılan 0,33 litrelik 10 gramlık petlere için 2 kuruş, 0,5 litrelik pet şişe için 3 kuruş, 1 litrelik pet şişe için 6 kuruş, 1,5 litrelik pet şişe için 9 kuruş İstanbulkart sahibine para yüklenecek.

Geri dönüşüme destek amacıyla yapılan Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerı'na 0,33, 0,5, 1 ve 1,5 litrelik pet şişe; 0,33 ve 0,5 litrelik alüminyum içecek kutusu atan İstanbulkart kullanıcısı olan vatandaşların kartlarına belirli miktar para yüklenecek.

Ücretsiz tiyatro bileti ve indirimli yemek de yenebilecek

Hürriyet'te yer alan habere göre, lansman töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerı projesinin içerisinde bulunan takip sistemi ile de belirli miktarlarda pet şişe atan vatandaşlara İstanbul’da bulunan şehir tiyatrolarına ücretsiz bilet, sosyal tesislerde indirimli yemek yeme gibi pek çok avantaj da sağlanabileceğini dile getirdi.

Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerı'nı tanıtan ve detayları aktaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Belirli yerlere koyacağımız bu konteynerlarla pet şişelerin toplanması ve toplanırken de o pet şişeyi konteynere atan her kişinin İstanbulkart’ına bir bedel ödenmesi öngörüldü. 0,33 litrelik, 0,5 litrelik, 1,5 litrelikler olmak üzere pet şişeler; 0,33 litrelik ve 0,5 litrelik metal içecek kutularının toplanmasıyla ilgili bir çalışma. 0,33 litrelik 10 gramlık petlerimiz atıldığı zaman İstanbulkart sahibine 2 kuruş, 0,5 litrelik pet şişeye 3 kuruş, 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş, 1,5 litrelik pet şişeye 9 kuruş olmak üzere para yükleniyor. 0,33 litrelik alüminyum içecek kutusuna 7 kuruş, 0,5 litrelik alüminyum içecek kutusuna 9 kuruş olmak üzere para yüklüyoruz. Akıllı konteyner sisteminde, atıkları bu konteynere atan her kişiyi, her kartı takip edebilen bir yapı var. 50 pet şişe atan, 100 pet şişe atanlar şehir tiyatrolarımızdan ücretsiz bilet alabilme, sosyal tesislerimizde indirimli yemek yiyebilme gibi Büyükşehir Belediyemiz'in değişik hizmetlerinden de bu konuda öncelikli olarak istifade edebilecekler” diye konuştu.