Pet shoplarda hayvan satışı yasaklanıyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hayvanlara yönelik işkenceye hapis cezası getiren ve Pets shoplar'da hayvan satışlarını katalog üzerinden yapılmasını sağlayacak yeni yasalar hazırlandığını ifade ederek, "Pet shoplarda hayvan satışı yasaklanacak. Çünkü çok kötü ortamlarda hayvanlara eziyet ediliyor. Onlara katalogdan satış imkanı sağlayacağız. Pet shoplarda hayvan sergilenmesini hoş karşılamıyoruz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ'nin tesislerinin temel atma töreni ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Edirne'ye geldi. Valilik bahçesinde Edirne Valisi Günay Özdemir ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Eroğlu, Vali Özdemir'i makamında ziyaret ettikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Eroğlu, pet shoplarda hayvan satışlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu konuda gerekli yasalar var. Belki hapis cezası yok, bir de idam yok. Burada şöyle durum var. Burada önemli olan insanlara sevgiyi yerleştirmek lazım. Bizim kültürümüzde var. Kültürümüzü yaşatırsak, her şeyi kanunla yapmak yerine insanları şuurlandırmak, hayvanlarında yaşama hakkı olduğunu anlatmak lazım. Yunus Emre'nin ifadesiyle 'biz bütün yaradılanı seviyoruz, yaradan da ötürü'. Bütün canlıları sevmemiz lazım. Bu şuuru yerleştirebilirsek zaten kimse eziyet etmez. Ama eziyet edeni yakalıyoruz. Şimdi ismini vermeyeyim hatta belediyelere bile ceza kestik. Yeni kanunda daha da sert tedbirler var. Kanun şuanda komisyonda bekliyor."

"Hayvan olmayacak"

Pet shop'lardaki hayvan satışlarına da değinen Eroğlu, hayvanlara yönelik işkenceye hapis cezası getiren ve Pets shoplar'da hayvan satışlarını katalog üzerinden yapılmasını sağlayacak yeni yasalar hazırlandığını ifade etti. Eroğlu, "Pet shop'larla ilgili yeni düzenlemede Pet shop'larda hayvan satışı yasaklanacak. Çünkü çok kötü ortamlarda hayvanlara eziyet ediliyor. Onlara katalogdan satış imkanı sağlayacağız. Bayilik gibi yani, çiftliklerde üretilen şeyleri katalogdan yada gidip orada gösterecek. Pet shoplar'da hayvan sergilenmesini hoş karşılamıyoruz" dedi. Trakya'da özellikle çevrecilerin tepkilerine neden olan taş ocaklarının sorulması üzerine konuşan Bakan Veysel Eroğlu, yeni denize belli mesafede taş ocağı açılmasına izin verilmeyeceğini kaydederek, "Taş ocaklarıyla ilgili çok iyi inceleme yaptık. Bunlar eskiden izin alanlar. Bir genelge çıkardık, bunun denize belli bir mesafede taş ocağı açılamayacağına dair yasa getirdik. Daha önce ruhsat almışlara bunu uygulamıyoruz ama yeni ruhsat vermiyoruz. Hukuki hakkı olanlar kullanacak ama yeni izin alamayacak. Mevcut olanların hakları var. Onları da kontrol edeceğiz hata olursa hemen kapatacağız" şeklinde konuştu.