Peşmergeye Kerkük için verilen süre uzatıldı

Bağdat Yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmergenin Kerkük'te 2014 senesinde IŞİD'e karşı savaşırken elde ettiği toprakları, Irak ordusuna geri vermesi için tanıdığı süreyi 24 saat uzattı.

Merkezi Irak hükümeti, IKBY'nin IŞİD'den aldığı bölgeler ile Kerkük Havaalanı'nın, K1 Keyvan askeri karargâhının ve bölgedeki tüm petrol kuyu, yatak ve şirketlerin kontrolünün Irak ordusuna verilmesini talep etmişti. Kerkük Valisi Necmettin Kerim'in görevden alınmasını da isteyen Bağdat yönetimi, peşmergeye teslim olan IŞİD militanlarının da Irak ordusuna verilmesini istemişti.

Bağdat yönetimi bütün bu taleplerin karşılanması için IKBY'ye pazar günü sabaha karşı sona eren 48 saatlik bir süre tanımıştı.

Uluslararası haber ajansı AFP'ye açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen Kürt bir yetkili, bu sürenin 24 saat uzatıldığını belirtti. Reuters'a konuşan Haşdi Şabi'nin sözcülerinden Ali Hüseyni ise sürenin dolduğunu ve yeni komutalarını beklediklerini söyledi.

Masum ile Barzani devrede

Irak Ordusu'nun kontrolü tekrar ele geçirmek istediği Kerkük'te gergin bekleyiş sürerken, krize diplomatik çözüm arayışları da devam ediyor. Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum ile IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin Süleymaniye'de bir araya geldiği açıklandı.

25 Eylül'de Kuzey Irak'ta gerçekleşen bağımsızlık referandumu sonrasında ülkede gerginlik had safhaya çıkmıştı. Bağdat yönetimi, Irak'ta statüsü tartışmalı kentler arasında yer alan Kerkük'ü de kapsayan referandumdan yüzde 92 ile çıkan bağımsızlık sonucunu tanımadıklarını söylemişti. IKBY de referandumun sonucunun hemen bağımsızlık anlamına gelmediğini, merkezi Irak hükümeti ile konuşmaya hazır olduklarını söylemişti.