Peşmergenin geçişi haftaya ertelendi

Irak Şam İslam Devleti’yle (IŞİD) savaşmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki Kobanê'ye gidecek olan 150 peşmergenin geçişi ertelendi. Rudaw haber kanalına göre, ertelemenin sebebi Türkiye ile çözülmeyi bekleyen teknik konular.

Al Jazeera Türk'ün ulaştığı bilgiye göre, ağır silahlı 155 kişilik Peşmerge gücü Kobanê'ye pazartesi ya da salı günü geçecek. Irak'ın kuzeyinden yayın yapan televizyon kanalı Rudaw'a göre ise, peşmergenin Türkiye üzerinden Kobanê'ye geçişinin ertelenmesinin sebebi Türkiye ile henüz çözülemeyen bazı 'teknik' konular.

Rudaw'a göre, peşmergenin elindeki ağır silahları bölgede IŞİD'e karşı savaşan YPG güçlerine vermemesi konusunda ABD ve Türkiye'ye garanti verildi.

Kürt Bölgesel Yönetimi'nden bir yetkiliye göre, Peşmergeler Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin kardeşi Sihad Barzani tarafından komuta edilecek. Kürt Yönetimi yetkilisi, peşmergenin Irak'tan ayrılmasından önce birkaç konunun daha çözülmesinin beklendiğini söyledi.

'Peşmerge en geç salıya kadar Kobanê'de'

Al Jazeera Türk’ün sorularını yanıtlayan Peşmerge Sözcüsü Helgurt Hikmet, Kobanê'ye gidecek Peşmerge gücün 155 kişiden oluşacağını ve peşmergelerin karayoluyla gideceğini söylemişti.

“Biz hazırlığımızı tamamladık, gelecek hafta Peşmerge gücü yola çıkıyor. Tam günü belirtemiyoruz, çünkü o gün gelir, bir aksilik çıkarsa ve gidemezsek olmaz. Önemli olan bu güç yola çıkıyor ve gelecek hafta başında, en geç hafta içinde yola çıkacak. Salıya kadar oraya ulaşmış olacak. 155 kişilik bir ekiptir ve karayoluyla gidecekler. Tam olarak nereden gideceklerini söyleyemem."

Hem eğitecekler, hem savaşacaklar

Hikmet ağır silah uzmanlarından oluşan gücün yeterli olduğu görüşünde.

“Bu gücün adı ‘İsnat Gücü’dür ve bu güçte hafif silah yoktur, hepsinin ağır silahları var. Silahların ne olduğunu ve çeşitlerini söyleyemem ama ağır silahlardır. Bu grup ağır silah eğitimi gören bir gruptur ve uzmanlardır. Onlar orada eğitim verebilir, temel görevi Rojava’ya hizmet etmektir. Biz daha fazla göndermek istiyorduk ama onlar bu kadar istedi. Onlar ağır silah istediler, bunun için fazla bir güç istemiyorlar. Göndereceğimiz her silahı kullanmak için iki, üç kişi yeter. Bu yüzden fazla güce ihtiyaç yoktur.”

'Türkiye'ye müteşekkiriz'

Peşmerge Sözcüsü Helgurt Hikmet, Türkiye’nin sorun yarattığı iddialarının ise doğru olmadığını ifade etti. Hikmet, peşmergelerin kendi kıyafetleri ile gideceklerini de sözlerine ekledi.

“Türkiye ile herhangi bir problem yoktur. İyi ilişkilerimiz var bu konuda, Türkiye bize yardım etmek istiyor. Hiçbir problemimiz yoktur, bize yardım etmeye hazırdır. Bu konu (sivil kıyafetle geçme konusu) hiçbir zaman gündeme gelmedi. Eğer bazı şartları olursa da bunu anlayışla karşılarız. Önemli olan Türkiye yardım için hazırdır ve o güç Kobanê’ye kadar ulaşması için yardımcı olacaklar. Hatta başka bazı konularda bize yardım etmeye hazır ama o konuların içeriğini şimdi açıklayamam.”

IŞİD'in Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kürt kasabası Kobanê'ye yönelik saldırıları 16 Eylül'de başladı. Bir süredir ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri havadan Kobanê ve çevresindeki IŞİD hedeflerini vuruyor.

Kaynak: Al Jazeera ve Rudaw