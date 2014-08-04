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Dünya

YPG, Rabiya'yı IŞİD'den geri aldı

Rojova'da Demokratik Birlik Partisi’nin silahlı kanadı YPG Musul'un kuzey batısında bulunan Rabiya bölgesini IŞİD'den geri aldı

04 Ağustos 2014 19:50

Rojova'daki Demokratik Birlik Partisi’nin silahlı kanadı YPG'ybağlı birlikler Musul'un kuzey batısında bulunan Rabiya bölgesini Irak - Şam İslam Devleti(IŞİD) militanlarından geri aldı. YPG ile IŞİD militanları arasında Rabiya bölgesinde çıkan çatışmalarda çok sayıda IŞİD militanının öldürüldüğü belirtildi.

ANF'de yer alan habere göre, Rabiya bölgesi ile beraber Kahire , Wanke, Welid köyleri de yeniden Peşmerge güçlerin kontrolüne geçti. 

Peşmerge güçleri, Pazar günü Rabiya bölgesinin kontrolünü IŞİD militanlarına bırakmıştı.

*T24'ün notu: Irak’ta Kürt yönetimine bağlı peşmergelerinde Rabiya'da olduğu yönündeki bilgiler doğrulanmadığı için çıkarılmıştır. 

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