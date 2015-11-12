Peşmerge'den Sincar operasyonu



Fransız Haber Ajansı'na (AFP) bilgi veren Peşmerge komutanlarından General Essedin Saadun, Kürt güçlerinin Musul'a bağlı Sincar kentine birkaç koldan ilerlediğini, hedefin Sincar merkezini IŞİD'in elinden kurtarmak olduğunu söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, "Sincar'a Özgürlük Operasyonu" adı verilen operasyona 7 bin 500 Peşmerge'nin katıldığını duyurdu.

IŞİD'in lojistik merkezi

Topçu atışı ve hava saldırılarına hedef olan Sincar'dan yoğun duman yükseldiği bildirildi. Sincar, Kuzey Irak'ın önemli merkezlerinden Musul'a giden yol üzerinde yer alıyor. Sincar ayrıca IŞİD'in lojistik merkezleri arasında bulunuyor.

Terör örgütü yıldırım harekâtıyla ele geçirdi

Geçen yıl düzenlediği bir saldırıda Irak'ın kuzeyini yıldırım hızıyla ele geçiren IŞİD'in militanlar Bağdat'ın yakınlarına kadar gelmiş, Suriye'de de geniş kesimleri kontrolü altına almıştı. "Hilafet devleti" kurduğunu ilan eden terör örgütü katliamlara girişmişti. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon her iki ülkede de IŞİD'e karşı hava saldırılarına girişmişti.

Yezidiler ABD müdahalesiyle kurtuldu

IŞİD saldırılarından en çok Sincar'da yaşayan Yezidiler etkilenmişti. IŞİD saldırılarında yüzlerce Yezidi'nin vurularak ya da canlı canlı gömülerek öldürüldüğü tahmin ediliyor. IŞİD, "şeytana tapanlar" olarak nitelediği on binlerce Yezidi Sincar dağına kaçmıştı. IŞİD Sincar'ı kuşatmış, ABD Başkanı Barack Obama muhtemel bir soykırımı önleme amacıyla operasyon emri vermişti. Peşmerge, IŞİD kuşatmasını ABD'nin desteğiyle yarmış ve Yezidilerin kurtarılması sağlanmıştı.