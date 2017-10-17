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Peşmerge Şengal'den çekildi, kentte kontrol Irak güçlerinde

Peşmerge çatışmadan çekildi

17 Ekim 2017 12:36

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY),  IŞİD terör örgütünden aldığı Yezidilerin yaşadığı Şengal'i çatışmadan bıraktı. Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin, daha önce Peşmerge'nin denetimindeki Musul'un Şengal ilçe merkezine girdiği ve kontrolü tamamen sağladığı belirtildi. KDP'ye bağlı peşmergeler savaşmadan çekildi.

Şengal'deki Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, sabahın erken saatlerinde Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak bir gücün Şengal ilçe merkezine girdiğini ifade etti.

Şengal'de herhangi bir çatışmanın çıkmadığını çünkü eşit olmayan bir güçle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Şeşo, İranlı askeri müsteşarların da güvenlik güçlerinin arasında olduğunu iddia etti.

Peşmerge Komutanı Şeşo, tüm devlet dairelerinin boşaltılıp geri çekildiklerini kaydetti.

Söz konusu ilçede Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) bağlı Peşmerge güçleri yer alıyordu.

Telafer'i IŞİD'den kurtarma operasyonu kapsamından Şengal'e ulaşan Irak güvenlik güçleri, ilçe merkezinden yaklaşık 30 kilometre mesafede konuşlanmıştı.

Rudaw'ın haberine göre, Şengal’e giren Heşdi Şabi mensuplarının sayısının 500 - 600 civarında olduğu, Federal Polis ve ordu güçlerinin ise kent merkezine girmeyip çevre bölgelerde beklediği öğrenildi.

Irak'ın kuzey batısında yer alan kent, 2015 yılında Kürt güçler tarafından IŞİD'in elinden geri alınmıştı. Kent, Irak merkezi hükümeti ile Kürt yönetimi arasındaki sorunlu bölgelerden biriydi.

2017 Mart ayı içinde bu bölgedeki Peşmerge güçleri ile ve Ezidiler arasında çatışmalar yaşanmış ölenler olmuştu.

Dün (16 Ekim 29017) Kerkük vilayetinde askeri bir operasyona başlayan Irak ordusu ve Şii milis gücü Haşdi Şabi, kent merkezinde kilit bölgeleri ele geçirmişti.

 

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