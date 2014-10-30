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Peşmerge Şanlıurfa'da böyle karşılandı

Habur Sınır Kapısı'ndan sabah saatlerinde konvoyla Türkiye'ye giriş yapan Peşmergeler, Viranşehir'de görkemli bir şekilde karşılandı

30 Ekim 2014 01:45

Habur Sınır Kapısı'ndan sabah saat 05.45 sıralarında uzun menzilli top, zırhlı araçlar, lojistik silah yüklü kamyonların bulunduğu 40 araçlık konvoyla giriş yapan Peşmergeler, saatler süren yolculuk sonucu yol güzergahları üzerinde bulunan Şırnak'ın Silopi ile Cizre, Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe'nin ardından Şanlıurfa'nın ise Viranşehir ilçelerine ulaştı.

DHA'nın haberine göre, Peşmergelerin geçtikleri yollarda binlerce vatandaşların caddelerde sevgi gösterileri akşam saatlerinde de devam etti. Özel harekat polislerinin zırhlı araçlarla eşlik ettiği peşmergeler son olarak geldikleri Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde görkemli bir şekilde karşılandı.

Havayi fişekler atılıp "Yaşasın Kürdistan", "Yaşasın YPG, PKK, YPJ", "Yaşasın Peşmerge" sloganları ile karşılanan peşmergeler, Viranşehir'den 1 saatte güçlükle çıkabildi. Peşmergeler daha sonra Şanlıurfa'ya hareket etti.

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