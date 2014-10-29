Peşmerge grubu Mardin'e konvoy halinde girdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Suriye'nin Kobani kentine gönderdiği ağır silahlı Peşmergelerin konvoyu Mardin'in Nusaybin ilçesine ulaştı. Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapan konvoya, izlediği güzergah boyunca Türk zırhlı araçları eşlik ediyor.

IKBY tarafından Kobani'ye gönderilen ve Irak'ın Erbil kentinden hareket eden ağır silahlı peşmerge güçleri, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinin ardından Mardin'in Nusaybin ilçesine geldi.

Polis ve jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında Nusaybin'e ulaşan Peşmerge güçlerine, geçişleri esnasında yol kenarında bulunan vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Biri ambulans 38 aracın yer aldığı konvoyun, Kızıltepe, Viranşehir ve Şanlıurfa üzerinden Suruç'a, buradan da Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Kobani ilçesine ulaşması bekleniyor.

Peşmerge birliklerinin araçlarında doçka, katyuşa füzesi ve havan topunun da aralarında bulunduğu çok sayıda mühimmatın taşındığı bildirildi.

Bu arada dün gece Erbil'den özel uçakla Şanlıurfa GAP Havaalanı'na gelen Peşmergelerin de Suruç ilçesindeki sınıra yakın bir bölgede karayoluyla gelecek olan konvoyu beklediği öğrenildi.