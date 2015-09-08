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Yaşam

Peşmerge kıyafeti giyince dövüldü, giysisi parçalandı, zorla Atatürk büstü öptürüldü!

Jandarma, Muğla'daki olayda İbrahim Ç.'yi linçten kurtardı

08 Eylül 2015 19:04

Muğla’nın Seydikemer İlçesi’nde peşmerge kıyafeti giyip sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı öne sürülen İbrahim Ç., saldırıya uğradı, zorla Atatürk büstü öptürüldükten sonra linç edilmek istendi.

DHA'nın haberine göre, mevsimlik işçi olduğu öğrenilen İbrahim Ç.’nin "Bu kıyafeti giymek bile onurdur" notuyla paylaştığı fotoğraftaki kıyafeti PKK’lıların kıyafetine benzetildi. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak İbrahim Ç.’nin bulunması istendi.

 

Zorla Atatürk büstü öptürüldü

 

Saat 11.00 sıralarında Kumluova Mahallesi’nde bir grup tarafından yakalanan İbrahim Ç.’nin elbiseleri parçalandı. Mahalle meydanındaki Atatürk heykeli öptürülen İbrahim Ç. daha sonra öfkeli grup tarafından dövüldü.

 

Linçten Jandarma kurtardı

 

Linç edilmek istenen İbrahim Ç., Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Jandarmanın olay yerinden uzaklaştırdığı İbrahim Ç., tedavi için hastaneye götürüldü. İbrahim Ç.’nin Urfa Siverek nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

İşte İbrahim Ç.nin o paylaşımı:

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