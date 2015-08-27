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Dünya
Deutsche Welle

Peşmerge IŞİD'i 10 köyden attı

Iraklı Kürtler Kerkük vilayetinde IŞİD'e karşı başlattıkları saldırıda terör örgütüne darbe vurduklarını açıkladı.

27 Ağustos 2015 13:28


Peşmerge güçlerinin verdiği bilgiye göre, Kerkük vilayetinde ABD savaş uçaklarının desteğiyle düzenlenen saldırıda 10 köy IŞİD'in elinden kurtarıldı.

Yaklaşık 250 kilometrekarelik bir alanın ele geçirildiği, harekât sırasında 5 Peşmergenin can verdiği belirtildi.

Iraklı Kürtlerin komutanı Aras Abdülrahman, Dakuk kasabası çevresinde yoğunlaşan operasyonun Kerkük – Bağdat karayolunun korunmasını hedeflediğini söyledi.

IŞİD, 2014 Haziran ayında başlattığı taarruzdan bu yana Irak'ın geniş kesimlerini kontrolü altında tutuyor. IŞİD, sık sık Şiileri hedef alan bombalı saldırılar düzenliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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