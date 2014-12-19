Peşmerge IŞİD kuşatmasını kırdı



IŞİD ile mücadele için kurulan uluslararası koalisyonun komutanı ABD'li Korgeneral James Terry, Peşmerge'nin ABD hava saldırılarının desteğinde IŞİD'e karşı zafer elde ettiğini söyledi. "IŞİD taarruzunu durdurma operasyonunda önemli bir adım attık" diyen Terry, Sincar'a doğru ilerleyen Kürt güçlerinin Suriye sınırında 100 kilometrekarelik alanda kontrolü sağladığını bildirdi.

ABD'nin geçtiğimiz dört hafta içinde düzenlediği hava saldırılarında IŞİD'in üst düzey üç komutanı öldürüldü. Hava saldırılarında IŞİD'in Irak'taki askeri operasyonlarının başındaki isim olan Abdül Basit ile IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin "sağ kolu" olarak nitelenen Hacı Mutazz da yer alıyor. ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, "Wall Street Journal" gazetesinin dünkü nüshasında yer alan demecinde, "IŞİD liderlerinin öldürüldüğü operasyonların, örgütün planlama ve komuta-kontrol kademesine darbe vurduğunu" söyledi.

Barzani: 'Binlerce Ezidi kurtarıldı'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani de Kürt haber ajansı Rudaw'a yaptığı açıklamada, Şengal dağı çevresinde IŞİD mevzilerine saldıran Peşmerge'nin geniş bir koridor açmayı başardığını söyledi. Barzani, bölgede mahsur kalan binlerce Ezidi'nin güvenli bölgelere nakledildiğini bildirdi.

ABD'nin IŞİD'e yönelik operasyonu 8 Ağustos'ta başladı. Irak ve Suriye'deki IŞİD mevzilerine o tarihten bu yana bin 300'den fazla hava saldırısı düzenlendi. Halen Irak'ta bin 700 Amerikan askeri bulunuyor. Bu rakamın önümüzdeki aylarda 3 bine çıkarılması öngörülüyor. Amerikan askerleri Irak ve Peşmerge birliklerini eğitecek, ancak çatışmalara girmeyecek. Korgeneral Terry, eğitim misyonunun en az 3 yıl süreceğini söyledi.