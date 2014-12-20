Peşmerge, IŞİD kontrolü altındaki Şengal'e girdi!

Irak’ta peşmerge güçleri, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) kontrolü altındaki, binlerce Ezidi’nin terk etmek zorunda kaldığı Şengal’e girdi. Operasyonu, “Başkomutan” sıfatıyla Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani yönetiyor. HPG'den yapılan açıklamada “Şengal merkezi güçlerimiz tarafından çembere alınmış olup, Kuzey Şengal’in tümden özgürleştirilmesi için operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Halk Savunma Genel Merkezi Komutanı Murat Karayılan Şengal Dağı’nın Kürt Ezdilerden boşaltılamayacağını tam tersine Ezdilerin bu bölgeye yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Karayılan “Eğer Şengal boşaltılırsa geri dönüşler çok zahmetli olacaktır” dedi.

Yapılan açıklamada Şengal’e yönelik operasyonun Dahola köyünün IŞİD kontrolünden kurtartılmasının ardından başladığı bildirildi.

Şengal’i doğudan ve güneyden kuşatan peşmerge güçlerinin ilk hedefleri arasında, IŞİD’in saldırılarında üs olarak kullandığı Recbıl Abid köyü olduğu öne sürüldü.

HPG: Şengal çembere alındı

Şengal Rojava koridorunun açıldığını duyuran HPG, “Şengal merkezi güçlerimiz tarafından çembere alınmış olup, Kuzey Şengal’in tümden özgürleştirilmesi için operasyonlar devam etmektedir. Güçlerimiz, önemli bir aşamaya dayanmış olan bu operasyonla birlikte Şengal’in tümden özgürlüğe kavuşturulması için oynaması gereken rolü oynayacak ve peşmerge güçleriyle eşgüdüm içinde hareket etmeye de açık olacaktır” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan HPG Şengal Komutanlığı, DAİŞ çetelerinin 3 Ağustos günü Şengal’e yönelik gerçekleştirdiği saldırı karşısında katliamın önüne geçmek, Şengal halkını savunmak ve Şengal Dağı’nı bir direniş merkezine dönüştürmek için HPG güçleri tarafından 5 aydan bu yana yoğun bir biçimde gerilla savaşının sürdürüldüğünü kaydetti.

“Gerilla savaş taktikleriyle başta Şengal şehir merkezi olmak üzere düşmanın tuttuğu tüm merkezler sürekli bir baskı altında tutulmuş ve DAİŞ çetelerini hareket edemez hale getiren bir yıpratma savaşı yürütülmüştür” diyen HPG Şengal Komutanlığı, son günlerde Zûmar hattında peşmergenin de ilerleme göstermesiyle birlikte alan genelinde yeni bir hareketlenmenin geliştiğini vurguladı.

HPG güçlerinin de devreye girmesiyle birlikte Şengal direnişinin yeni bir aşamaya girdiğini kaydeden HPG Şengal Komutanlığının açıklamasında şunlar belirtildi: “Yeni aşama, Şengal’i özgürleştirme ve tüm faşist çetelerden temizleme aşamasıdır. Bu bağlamda, her ne kadar resmileştirilmiş bir koordine olmasa da Şengal’e dönük geliştirilen devrimci operasyonlarda gerilla güçlerimiz ile peşmerge güçleri tarafından ayrı ayrı alanlarda DAİŞ’e karşı harekatlar yapılmış, bu operasyonlar karşısında fazla bir direniş gösteremeyen DAİŞ çeteleri bir dağılma ve geri çekilmeyi yaşamışlardır.

Bu temelde, dünden bu yana gerilla güçlerimiz ve Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ), koordineli bir biçimde Şengal alanından düşmana karşı ileri bir harekat gerçekleştirirken, Rojava alanından ise Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) ilerlemesi ve destek sunmasıyla birlikte, dün akşam itibarıyla güçlerimiz YPG ile birbirlerine ulaşmak suretiyle koridoru açmışlardır. Güçlerimiz Dahola ve Xanesor gibi alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda denetimini sağlarken, DAİŞ çeteleri bu alanlardan tümden çıkarılmıştır. Mevcut durumda Şengal merkezi güçlerimiz tarafından çembere alınmış olup, Kuzey Şengal’in tümden özgürleştirilmesi için operasyonlar devam etmektedir. Güçlerimiz, önemli bir aşamaya dayanmış olan bu operasyonla birlikte Şengal’in tümden özgürlüğe kavuşturulması için oynaması gereken rolü oynayacak ve peşmerge güçleriyle eşgüdüm içinde hareket etmeye de açık olacaktır.”

Karayılan: Şengal Dağı’nın boşaltılması yanlıştır

Halk Savunma Genel Merkezi Komutanı Murat Karayılan Şengal Dağı’nın Kürt Ezdilerden boşaltılamayacağını tam tersine Ezdilerin bu bölgeye yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Karayılan “Eğer Şengal boşaltılırsa geri dönüşler çok zahmetli olacaktır” dedi.

Murat Karayılan RojNews’den Şoreş Mustafa’ya verdiği özel röportajda Şengal Dağı’nın boşaltılma taktiğine ilişkin “Şu an yaklaşık 10 bine yakın insan Şengal Dağı’nda bulunuyor. Gerçekte onlar kutsal ve değerli bir görevi yerine getiriyorlar. Şengal’i bırakmamalılar. Yaşadıkları tüm zorluklar ve acılara rağmen bu Şengal’in direnişidir. Şimdi bir uğraş var ama bu iyi karşılanmıyor. Bir kısım halk oradan tahliye edilecek, Şengal kentinde olduğu gibi Şengalliler oradan boşaltılacak” diye konuştu.

‘Bir defa boşalırsa doldurulması zordur’

Şengal’in boşaltılması yaklaşımının yanlış olduğuna dikkat çeken Karayılan, şunları vurguladı: “Şengal’in boşaltılması yanlıştır. Açıkça görülüyor ki ne zaman helikopterler gidiyor dönüşlerinde yanlarında 15-20 kişiyi götürüyor. Bize göre Şengalli vatandaşların Şengal’den çıkartılmasından çok ihtiyaçları karşılanmalıdır ve tekrar dönüşlerinin sağlanması gerekir. Eğer Şengal’de kalan Kürtler çıkartılırsa, bundan sonra geri dönüşleri çok zahmetli olacaktır. Tüm Kürtler Şengal’den çıkartılırsa, geri dönüşleri çok zordur.”

‘DAİŞ Şengal’i Araplaştırmaya çalışıyor’

Karayılan DAİŞ’in Kürtleri Şengal’den çıkarmaya çalıştığına işaret ederek “Zaten DAİŞ kendisi de Şengal’i Kürtlerden arındırarak Araplaştırmaya çalışıyor. Örneğin şimdi DAİŞ Şengal’in güneyinde ziraata başlamış. Arapları bu köylere yerleştirmiş. İşte bunun için diyorum ki eğer Ezidi halkımız bu ilçeden çıkartılırsa, geri getirilmeleri ve tekrar bu bölgeye yerleştirilmeleri çok zordur” dedi.

Şengal Dağı’nda kalan Êzdîlerin oradaki rollerinin Şengal’in direnişi olduğunu söyleyen Karayılan şöyle konuştu: “Şengal’de bulunmalarının anlamı tüm Êzdi Kürt halkına Şengal’e geri dönün çağrısıdır. Bunun için yerlerini boşaltmamaları gerekir. Bazı zorlukları yaşayacakları doğru olsa da yine de yerlerinin boşatmasınlar.”

KDP, Şengal’in boşalmasına sebep olmasın

Şengal Dağı’nın Güney Kürdistanlı güçler tarafından boşaltılması fikrine yönelik de “Güneyli ve özel olarak da Partiya Demokrat a Kurdistan’a (PDK) bu bölgelerin tekrardan boşaltılmasına sebep olmayın diyorum. Biz bu çabaları doğru bulmuyoruz. Boşaltılırsa tekrardan geri dönüş zor olacaktır, bunun içinde boşaltmayın. Tam tersine bu bölgelerin vatandaşları tarafından tekrardan doldurulması gerekir. Bunun içinde tüm ihtiyaçlarının karşılanması gerekir” diye konuştu.

Şengal Dağı’na bir yol açılmasının iyi olduğunu söyleyen Karayılan şunlara dikkat çekti: “Biz daha önce de söyledik, orada bulunan tüm güçler birlikte Kuzey Şengal’i kurtarmalıdır. Böylece Şengal boşaltılarak işgal edilemez. Şengal kurtarılmalı ve Kürtlerin olmalıdır.”