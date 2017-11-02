Peşmerge: Görüşmelerden çekilmedik

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığının, Erbil'in müzakerelerden çekildiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını belirtti.

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, asılsız bir yazılı açıklama yayınlayarak güya Kürdistan bölgesinin teknik (askeri) heyetiyle anlaşmaya vardıklarını açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bakanlığın, IKBY hükümetinden sorunların çözümü için siyasi görüşmeler ve müzakerelere başlaması talebinde bulunduğu kaydedildi.

"Operasyonlar komutanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın içeriği gerçekleri yansıtmıyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Peşmerge'nin savunma hattında olduğu ve halkın anayasal haklarını koruma konusunda tereddüt etmediği" aktarıldı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından dün, "IKBY liderliği ve Bağdat ile müzakere heyeti, yapılan anlaşma taslağının tamamından dün akşam geri çekildi" yönünde açıklama yapılmıştı.