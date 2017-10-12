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Dünya

Peşmerge Duhok ve Erbil'den Musul'a giden 2 ana yolu kapattı (2)

(Ayrıntılar eklendi) İrfan Sapmaz / Kerkük, 12 Ekim (DHA) - Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB),  Irak hükümetinin saldırı hazırlığı yaptığı yönündeki istihbarat bilgileri üzerine harekete geçti

12 Ekim 2017 14:09

(Ayrıntılar eklendi)
İrfan Sapmaz / Kerkük, 12 Ekim (DHA) - Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB),  Irak hükümetinin saldırı hazırlığı yaptığı yönündeki istihbarat bilgileri üzerine harekete geçti. Peşmerge güçleri, sabah saatlerinde güvenlik amacıyla, Hazır bölgesinde, Duhok ve Erbil’den Musul’a giden 2 ana yolu kapattı.
Bağdat ve Musul yönlerinden Kerkük\'e uzanan ana yollar, ağır makinalı silahlar ile donatılmış \"kontrol noktaları\" bulunuyor. Bu kontrol noktalarından bazıları yalnızca Peşmerge kontrolündeyken, bazıları ise Haşdi Şabi ordusunun Türkmen ve Peşmerge güçlerinin ortak kontrolünde bulunuyor. (Fotoğraflı)

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