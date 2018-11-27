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Dünya

Peskov Ukrayna'daki savaşa hazırlık durumunu yönetimin “iç işleri” olarak yorumladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna’nın bazı bölgelerinde savaşa hazırlık durumunun uygulanmasının Kiev’in “iç işleri” olduğunu söyledi

27 Kasım 2018 16:41

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna’nın bazı bölgelerinde savaşa hazırlık durumunun uygulanmasının Kiev’in “iç işleri” olduğunu söyledi.
Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hiç şüphesiz ki, seçim sürecinin fonunda savaşa hazırlık durumunun uygulanması yönündeki bu adım, kamufle edilmiş bir yapıya sahip” dedi.
Peskov, bu durumun potansiyel olarak Donbass’daki durumun kötüleşmesine neden olacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Vladimir Putin yakın zamanda Ukrayna gemilerinin Rusya sınırını ihlal edilmesiyle ilgili durum hakkındaki tavrını dile getirecek. Bu tür provokasyonların tehlikesinin değerlendirilmesi gerek, Rusya Devlet Başkanı için bu çok ciddi bir konu.”
Ukrayna gemileri Pazar günü Rusya’nın devlet sınırını ihlal etmiş ve gemiler Rusya’nın sularını girmişlerdi.

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