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Dünya

Peskov: Türkiye'ye S-400 satışı gerçekleşme aşamasında (2)

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye’ye Amerikan füze savunma sistemlerinin olası satışının ve Türkiye’ye Rus S-400 komplekslerinin gönderilmesinin birbirine bağlı süreçler olmadığını bildirdi

19 Aralık 2018 15:49

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA (DHA) - Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye’ye Amerikan füze savunma sistemlerinin olası satışının ve Türkiye’ye Rus S-400 komplekslerinin gönderilmesinin birbirine bağlı süreçler olmadığını bildirdi. 

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bunlar birbirlerine bağlı süreçler değil. Bu durumda biz Türk meslektaşlarımız ile mevcut olan anlaşmaları yerine getiriyoruz. S-400 kontratı ve projesinin hayata geçirilme aşamasında olduğunu ve bunun devam edeceğini biliyorsunuz” ifadesini kullandı.

Ayrıca Peskov, Rusya ve Türkiye’nin S 400 kontratının Ankara’nın hiçbir bilgiyi açığa çıkarmamasını öngördüğünü ve Moskova’nın bu konuda Türk partnerlerine güvendiğini belirtti.
Peskov, “ Rusya’nın diğer ülkelerle askeri teknik işbirliğinin gerçekleştirilmesi kesinlikle bu işbirliği ile ilgili hassas belirli bilgi kategorilerinin açığa çıkarılmamasına yönelik hukuki zorunluluklarla birlikte gidiyor. Bu zorunluluk var Türk tarafı ile de var” dedi.

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