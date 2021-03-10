Peskov: Türkiye'nin Rusya'nın Kırım tutumunun haklılığını er ya da geç anlayacağından eminiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım'ın ilhakı konusunda Türkiye'nin duruşuyla ilgili "Türk meslektaşlarımızın ve partnerlerimizin Rusya'nın tutumunun doğruluğunu ve haklılığını er ya da geç anlayacağından eminiz" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Kırım konusunu Moskova-Ankara hattındaki ihtilaflı konulardan biri olarak tanımlayan Peskov, "Türkiye'nin Kırım tutumunu kabul etmiyoruz ve kendi tutumumuzu sabırlı bir şekilde izah etmeyi sürdürüyoruz. Türk meslektaşlarımızın ve partnerlerimizin Rusya'nın tutumunun doğruluğunu ve haklılığını er ya da geç anlayacağından eminiz" dedi.

Peskov, Moskova ve Ankara arasındaki Kırım'la ilgili ihtilafın iki ülkenin partnerlik ilişkilerini etkilemediğini belirterek "Bizim için Kırım sorunu diye bir sorun bulunmuyor" diye vurguladı.