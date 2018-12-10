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Dünya

Peskov: ‘Rusya'nın Fransa'daki eylemlere olan müdahalesi iftiradan başka bir şey değil'

Deniz Kılınç (DHA) – Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Fransa’daki ‘sarı yelekliler’ eylemlerine müdahale ettiği iddialarının ‘iftiradan başka bir şey olmadığını’ söyledi

10 Aralık 2018 17:40

Deniz Kılınç (DHA) – Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Fransa’daki ‘sarı yelekliler’ eylemlerine müdahale ettiği iddialarının ‘iftiradan başka bir şey olmadığını’ söyledi.
Rusya’nın, Fransa’da akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek üzere 17 Kasım’da Paris’te başlayan ‘sarı yelekliler’ eylemlerine müdahale ettiği ile ilgili iddialar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, “Rusya’nın müdahalesi ile ilgili yapılan söz konusu iddialar iftiradan başka bir şey değildir” dedi.

Rusya’nın Fransa’daki eylemlere müdahalesi ile ilgili basında yer alan haberler kapsamında The Times, ismi verilmeyen kaynaklar sunarak Rusya’nın Fransa’daki protestoların arkasındaki güç olabileceğini öne sürmüştü.
Rusya’nın söz konusu gelişmeleri ‘Fransa’nın iç işleri’ olarak değerlendirdiğine dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Fransa dahil olmak üzere hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etmemiştir. Fransa’yla ikili ilişkilerimizin gelişmesine çok önem veriyoruz, bu yüzden iki ülke de bu konu üzerinde çalışıyor.”
 

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