Peskov, Rusya'da Covid-19 ölümlerinin az olmasına ilişkin şüpheleri yanıtladı: Hiç sağlık sisteminin iyi işlediğini düşündünüz mü?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN International yayınına katılarak Rusya'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesini anlattı. ABD ve Brezilya'dan sonra en yüksek Covid-19 vaka sayısının görüldüğü Rusya'da ölüm oranlarının düşük olmasına ilişkin soru işaretlerine yanıt veren Peskov, "Rusya'da sağlık sisteminin iyi işlediği ihtimalini düşündünüz mü?" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'da yeni tip Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü Moskova kentinde kısıtlamaların kalktığı gün, CNN'e ülkenin salgınla mücadelesi hakkında konuştu. Rusya'da sağlık çalışanlarının yetersiz koruyucu ekipman şikayetlerinin sürdüğü ancak yetkililerin bunu yalanladığı günlerde Peskov, Rusya'da hükûmetin salgını ele alış biçimini anlattı.

Peskov, Koronavirüs'ün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir siyasi krize dönüşmediğini, sağlık sisteminin binlerce insanın hayatını kurtardığını söyledi. Putin'e olan desteğin anketlere göre düştüğüne ilişkin soruya yanıt veren Peskov, "Biz bu pandemiden ve pandeminin ekonomide yaratacağı etkiden endişe duyuyoruz . Başkan Putin birkaç defa anket sonuçlarına göre olan desteğin bu dönemde önemli olmadığını gerçek bir devlet adamının anket sonuçlarına bakmaması gerektiğini söyledi" dedi.

Mart ayının ortasında Putin, Covid-19 salgınının Rusya'da "kontrol altına alındığını" söylemiş ancak birkaç hafta içinde ülkede vakalar hızla artarak Rusya dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke olmuştu. Rusya'nın Covid-19 mücadelesinde neyin yanlış gittiği sorusuna yanıt veren Peskov, "Virüsün kendisi dışında hiçbir şey yanlış gitmedi. İlk olarak yoğun nüfuslu çok kentimiz var. Moskova'da durum bu nedenle yaşandı" dedi. Peskov aynı zamanda yüksek vaka sayısının çok sayıda test yapılmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

500 bine yakın Covid-19 vakası kaydedilmesine rağmen can kaybının 6 bin 350 olmasının soru işaretleri yarattığına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Hiç Rusya'nın sağlık sisteminin iyi işlediği ihtimalini düşündünüz mü?" yanıtını verdi.

Öte yandan Rusya'da pek çok sağlık çalışanı hastanelerde durumun kötü gittiğini, koşulların yetersiz olduğunu ve hastalarla yeterli bir şekilde ilgilenemediklerini söylüyor.