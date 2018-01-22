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Dünya

Peskov: Putin'in seçimlerde kazanacağından eminim

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin’in Mart ayında yapılacak Devlet Başkanlık Seçimlerinde kazanacağından emin olduğunu söyledi

22 Ocak 2018 15:36

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin’in Mart ayında yapılacak Devlet Başkanlık Seçimlerinde kazanacağından emin olduğunu söyledi.
Peskov, Rossiya 1 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ”Putin’in 18 yıldır başkanlık yaptıktan sonra seçimlere katılmasına karşın ben Rusya vatandaşı olarak onun kazanacağından eminim” dedi.
Putin’in Kırım ile ilgili gelişmeler sayesinde popüler olduğunu öne süren Peskov, halkın Putin’e verdiği desteğin dünyada benzersiz olduğunu savundu.
Seçimlere bağımsız aday olarak katılacak Putin’in adaylığı için bir milyondan fazla imza toplandı.

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