Peskov, Putin'in Merkel'e neden çiçek hediye ettiğini anlattı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Mayıs (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’da kadınlara çiçek hediye etmenin gelenek olduğunu ve Putin’in Almanya Başbakanı Angela Merkel’e çiçek hediye ederken bu geleneği dikkate aldığını söyledi.

Daha önce Alman dergisi Bild Putin’in Merkel’e buket hediye etmesine değinerek ciddi siyasi ortamlarda çiçek hediye etmek yerine el sıkıştıklarını belirtti.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ülkemizde hem iş arkadaşlarına hem de uluslararası ortamlarda kadınlara çiçek hediye etmek çok normal. Bu bizde olumlu bir sinyaldir. Bu bizim geleneğimiz ve biz bunları dikkate alıyoruz“ dedi.