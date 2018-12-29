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Dünya

Peskov: Putin ve Erdoğan'ın görüşme tarihine dair karar, bakanların görüşmelerin sonucunda alınacak

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme tarihlerine ilişkin kararın Moskova’da düzenlenen bakanlar düzeyindeki görüşmelerin so

29 Aralık 2018 18:19

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme tarihlerine ilişkin kararın Moskova’da düzenlenen bakanlar düzeyindeki görüşmelerin sonucunda alınacağını bildirdi. 

Peskov, “Bakanlar düzeyindeki çalışmalar sonucunda Rusya ve Türkiye’nin üst düzeydeki görüşme tarihlerine ilişkin karar alınacak” ifadesini kullandı. 

Peskov, Rusya ve Türkiye’nin bugün Moskova’daki görüşmelerinin “3+3” formatında düzenleneceğini belirterek, “Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları’na İstihbarat Servisi yöneticileri de eklendi” dedi. 

Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın bu görüşmelere katılmayacağının altını çizdi. 

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