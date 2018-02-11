Peskov: Putin uçak kazası için komisyon kurulmasını istedi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya Hükümetinin Podmoskovye’de An-138 uçağın düşmesinin soruşturulmasını istediğini belirtti.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde Peskov, ”Devlet Başkanı Hükümetin Podmoskovye’de uçak kazasını soruşturacak özel komisyonun oluşturulmasını istedi. Putin ilgili servislerin gereken arama çalışmaların yapılmasına ilişkin talimat verdi. Devlet Başkanı bu kazada yakınlarını ve akrabalarını kaybedenlere taziyelerini sunuyor” dedi.

Acil Durumlar Bakanlığı uzmanlarının Moskova Oblastının Ramenskoye bölgesinde düşen Saratov Havayolları’na bağlı Rus yolcu uçağının enkazlarına ulaştığı açıklandı.

Domodedovo Havaalanı’ndan kalkan ve Moskova\'dan Orsk istikametinde giden An-148 tipi yolcu uçağının, kalkıştan iki dakika sonra saat 14:26’da kuleyle bağlantısını kaybettiği kaydedildi. Flightradar24 sayfasına göre 14:26’dan sonra yaklaşık iki kilometre yükseklikte bulunan uçağın hızı azalmaya başladı.

Ulaştırma Bakanı, Acil Durumlar Bakanı, Moskova Oblasti Valisi ve Rosaviatsiya Bakanı ile kazayı görüştükten sonra olay yerine gitti. Soruşturma Komitesi ise kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Moskova bölgeler arası ulaştırma savcılığı ve Güney ulaştırma savcılığı da uçağın düşmesi sebebiyle soruşturmalara başladı. Moskova Ulaştırma Savcısı Yardımcısı Oleg Openışev de olay yerine gitti.

Uçağın düşme sebebinin henüz bilinmemesine karşın, Fobos Hava Merkezi hava şartlarının uçağın düşmesine yol açmadığını savundu.

Putin, başsağlığı diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uçak kazasında aralarında bir çocuğun bulunduğu yaşamını yitiren tüm yolcuların yakınlarına baş sağlığı diledi.

