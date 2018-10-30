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Dünya

Peskov: Kremlin İdlib anlaşmasını bozacak tehdit görmüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin’in zorluklara karşın Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasını bozacak bir tehdit görmediğini söyledi

30 Ekim 2018 15:52

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin’in zorluklara karşın Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasını bozacak bir tehdit görmediğini söyledi.
Yaptığı açıklamada, \"Henüz bir tehdit görmüyoruz\" diyen Peskov, \"Maalesef, herşey plana göre ve idealde olması gereken gibi ilerlemiyor; Türk muhataplarımız açısından diyoruz. Putin bunu anlayışla karşıladığını, çünkü durumun gerçekten zor olduğunu söylüyor\" dedi.
Rusya tarafının Türkiye’nin tüm anlaşmaları yerine getirmek için fazladan çaba sarfettiğini gördüğünün altını çizen Peskov, \"Bu çalışmalar sürekli olarak yürütülüyor; ayrıca, Moskova Şam’a İstanbul’daki dörtlü zirvenin sonuçları hakkında bilgi verecek\" diye ekledi.

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