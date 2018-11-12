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Dünya

Peskov: G20'ye dek ABD ve Rusya ilişkilerindeki yük artabilir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Basın sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni ABD yaptırımlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Arjantin’deki G20 Zirvesi'nde yapacakları görüşmeye kadar Moskova il

12 Kasım 2018 13:44

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Basın sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni ABD yaptırımlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Arjantin’deki G20 Zirvesi\'nde yapacakları görüşmeye kadar Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerde yükü artırabileceğini söyledi.
Vladimir Putin, Pazar günü, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıldönümüne özel törenin yapıldığı Fransa’ya uçtu. Başkanların müzakereleri Fransız hükümetinin isteği üzerine gerçekleşmedi, çünkü Fransız hükümeti Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin toplantısının Fransa’daki büyük ölçekli etkinliklerden daha fazla ilgi çekeceğini düşünüyor.
Peskov, yaptığı açıklamada “Arjantin’de G20 zirvesi düzenlenene dek yükün daha da genişleyeceği ve daha çok sorun çıkacağı ön görülüyor, bu yüzden herkes bekleme durumunda. ABD Dışişleri Bakanlığının, ikinci yaptırım dalgasının hazırlanacağından, yani soruların cevaplardan daha fazla olacağı gerçeğinden yola çıktıklarını söylediklerini gördük” dedi.
G-20 Zirvesi 30 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Buenos Aires’te yapılacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daha önce de belirttiği gibi, zirvede Rusya ve ABD liderlerinin toplantısının yapılacağı yönünde bir anlaşma var. Cuma günü Rusya Dışişleri Bakanlığı, zirve sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun arasında da bir toplantı olasılığını olduğunu belirtti.

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