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Dünya

Peskov: Donbass'a insani yardım sunmaya devam edeceğiz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı basın sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Donbass’a insani yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi

11 Ekim 2018 14:08

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı basın sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Donbass’a insani yardım sağlamaya devam edeceğini söyledi.
Peskov, yaptığı açıklamada, “Kremlin bu topraklarda daha yüksek bir yaşam standardının sağlanmasına olumlu yaklaşıyor. Rus tarafının sürekli olarak Donbass’a insani yardım sağladığını ve bu uygulamaya devam edeceğini biliyorsunuz” dedi.
Eylül sonunda, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Donetsk ve Lugansk bölgelerine insani yardım sağlamış, Acil Durumlar Bakanlığı, çocuklar için gıda paketleri ve tıbbi ekipmanı da içeren 400 tondan fazla insani yardım malzemesi teslim etmişti. Bir önceki insani yardım araçları Donbass’a 23 Ağustos’ta ulaşmıştı.
Donbass sakinlerine insani yardım Ağustos 2014’ten beri ulaştırılıyor. Bu dönemde, Acil Durumlar Bakanlığı Ukrayna’nın güneydoğusundaki topraklara 76 bin tondan fazla insani yardım malzemesi sağladı.

 

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