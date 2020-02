Peskov: Birlişik Krallık'ın suikast iddiaları kabul edilemez

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Eylül (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in suçlamalarını “kabul edilemez” olarak değerlendirdi ve Kremlin’in olayla bağlantısını reddetti.

Peskov’un yaptığı açıklamaya göre, Rusya’nın May tarafından suçlanan iki kişiyi hakkında soruşturma yapmayacak.

Theresa May Çarşamba günü yaptığı açıklamada eski bir çifte ajan olan Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın Salisbury kentinde uğradığı suikast ile ilgili Rusya’yı suçlamıştı.

Dmitri Peskov yaptığı açıklamada May’in suçlamalarını kabul edilemez bulduğunu, Rusya hükümetinden kimsenin bu olayla bir ilgisi olmadığını söyledi ve Rusya’nın Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov hakkında bir soruşturma yapılmayacağını söyledi.

Peskov, “Rusya ne yüksek düzey bürokratları, ne herhangi bir hükümet yetkilisinin Salisbury’de yaşanan bu olayla bir ilgisi yok. Bunun ima edilmesi bile kabul edilemez. Rusya’nın bu olayla bir ilgisi yok” dedi.