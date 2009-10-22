‘Peşin aldığı 500 bin TL’yi geri vermiyor’

Oyuncu Nurgül Yeşilçay’la geçen yıl anlaşma yapan Pastel Film, ünlü oyuncunun isteğine uygun senaryoyu oluşturmak için bir kaç senaryo grubuyla birden çalıştı.Aylar süren çalışmaların ardından bir projede karar kılan Yeşilçay, hazırlıklar başladığı sırada TMC Film’in teklifini kabul etti.Yeşilçay, Murat Yıldırım’la başrol oynayacağı projeyi çok beğendi. Yeşilçay, ilk birlikte olduğu adamdan intikam almaya çalışan Doğulu bir genç kadını canlandıracağı proje için hemen hazırlıklara başladı. Yeşilçay’ın TMC Film ile çalışmalara başlaması, daha önce sözleşme yaptığı Pastel Film’in sahibi Yaşar İrvül’ü kızdırdı.Yeşilçay’a çekilecek proje için aylar önce 500 bin TL veren İrvül, yaşanan gelişme üzerine Yeşilçay’dan parasını geri istedi. Ancak Yeşilçay, parayı hemen ödeyemeyeceğini iletti. Bunun üzerine ünlü oyuncuyla son bir kez daha görüşme yapmaya karar veren yapımcı, anlaşma sağlanamadığı taktirde yasal haklarını kullanacağını açıkladı.