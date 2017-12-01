Peşavar’da Tarımsal Eğitim Enstitütüsü’ne saldırı: Dokuz ölü, 35 yaralı

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Aralık (DHA) – Pakistan’ın Peşavar kentindeki Tarım Eğitim Enstitüsü’ne düzenlenen terör saldırısında dokuz kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Başmüfettiş Khyber Pakhtonkhwa Salahuddin Mehsud ARY News’e yaptığı açıklamada, saldırganların güvenlik güçleri tarafından bir saat süren operasyon sonucu ölü ele geçirildiğini söyledi.

Saldırganların patlamayı gerçekleştirebilmek için ateşli saldırı desteği alarak binaya girdiklerini belirten

Salahuddin Mehsud, saldırganların yüzlerinin de tamamen kapalı olduğu bir çarşaf türü giydiklerini ve enstitüye üç tekerli bir araçla geldiklerini belirtti.

Saldırının gerçekleştiği enstitü, Peşavar Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu kentteki eğitim kurumlarının merkezi niteliğinde.