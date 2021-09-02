PES serisinin tarihe karışacağı eFootball 2022 oyunun çıkış tarihi belli oldu

Pro Evolution Soccer'ın (PES), yeni oyunu eFootball'un çıkış tarihi açıklandı. eFootball, 30 Eylül'de ücretsiz olarak tüm platformlarda yer alacak.

Yapılan açıklamaya göre eFootball 2022, 30 Eylül 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 ve Steamüzerinden ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Oyunun çıkışından sonra sonbahar ayları içinde gelmesi planlanan ilk büyük güncellemeyle ise iOS ve Android sürümleri yayınlanacak.

eFootball'un temelini, oyuncuların 30 Eylül'den itibaren gerçek hayattaki takımlarla hiçbir ücret ödemeden maçların keyfini çıkarabilecekleri eFootball™ World oluşturuyor ve şunları içeriyor:

Offline Maçlar

Toplam dokuz kulüple yapay zekaya veya bir arkadaşınıza karşı çevrimdışı oynayın. Lansmanda yer alacak kulüpler: FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate ve São Paulo FC.

Altı stadyum arasından seçim yapın. Bu stadyumlar, Nou Camp, Old Trafford, Allianz Stadyumu, Emirates Stadyumu, Allianz Arena ve eFootball Stadyumu.

Online Etkinlikler

Önceden belirlenmiş takımları kullanarak platformlar arası eşleştirmeyi (PlayStation®5 ve PlayStation®4, Xbox Series X|S ve Xbox One) destekleyen, haftalık çevrimiçi etkinliklere katılın ve GP gibi çeşitli ödüller kazanın.