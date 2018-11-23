'Pes etmeyen kahraman'ların başarı öyküleri ekrana taşındı

İSTANBUL,(DHA) - Maltepe Üniversitesi bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Başöğretmen Atatürk’ün yolundan giden \'pes etmeyen kahramanlar\'ın hikâyelerini ekrana taşıyarak kutluyor.

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan ve hayatını öğrencilerine adayan öğretmenlerin hikâyeleri, uzun soluklu bir hazırlık ve çekim sürecinin ardından beş ayrı kısa film Milli Eğitim Bakanlığı\'nın izni ve desteği ile ekrana taşındı.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak için öğretmenlere yaraşır özel bir projeye imza atmak istediklerini, bu nedenle dokunuşlarıyla öğrencilerine ışık olan, fark yaratan öğretmenlerin ilham veren hikâyelerini tarihe not düşmek için kayıt altına aldıklarını söyledi. Prof. Dr. Karasar, \"Onlar, ‘Tek bir öğretmen ne yapabilir, bu koca dünyada neyi değiştirebilir?’ demedi, isterlerse her şeyi değiştirebileceklerini kanıtladı\" dedi.

\"BEN GİTMEZSEM KİM GİDECEK\"

Henüz 22 yaşında olan Şenay Aybüke Yalçın, Batman Kozluk Çok Programlı Lisesine Müzik öğretmeni olarak atandığında ailesinin \"terör olayları var gitme\" demesine rağmen, \"Orası da bizim vatanımız. Kozluk\'taki öğrencilerin bize ihtiyacı var. Ben gitmezsem, arkadaşlarım gitmezse kim gidecek\" diyerek valizini topladı ve okulunun yolunu tuttu.

Sosyal medya üzerinden \'Öğretmen oldum ben\' notunu ve gülen iki emojiyi paylaşan Şenay Öğretmen, 9 Haziran 2017’de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra öğretmen arkadaşlarıyla bulunduğu aracın içinde, PKK\'lı 2 teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Aybüke öğretmenin müzik ilgisini keşfettiği öğrencilerinden Güven Gümerkan, öğretmenin kendisine çalmayı öğrettiği gitarı elinden bırakmıyor artık. Üstelik konservatuarı hedefliyor.

KÖY OKULU MADALYALARA DOYMUYOR

Tarihinde ilk kez bir beden öğretmenine kavuşan Konya Türkmenkarahüyük Köyü Okulu’nun öğretmeni Cansu Ceylan, okula gittiğinde değil spor odası, bir top bile yoktu. Ceylan, yemenileri birbirine bağlayıp top şekli verdi, köpükten kestiği zeminde dart oynattı, gülle atmayı ağır taşlarla öğretti, süpürge çubuklarından cirit sopası, saman balyasından yüksek atlama minderi yaptı. Geleneksel sporların yanı sıra öğrencilerine ragbi, bocce, badminton, dart ve çim hokeyi gibi hayatlarında adını ilk kez duyduğu spor dallarını öğretti.

Ve öğrencileri gülle atma, fırlatma topu, cirit atma, disk atma ve badminton dallarında sayısız madalya kazandı, derece üzerine derece aldı. Üstelik çoğunda gerçek topu yarış sırasında gördüler. Cansu öğretmenin “küçük görülen, kazanamaz denilen” kız takımı 2018 RagbiFlag Football Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca 61 öğrencisinden 46’sı lisanslı sporcu olarak yarışıyor.

Cansu öğretmenin hedefi, Türkiye şampiyonu unvanını koruyarak başka branşlarda da büyük dereceler kazanmak.

ÖĞRENCİLERİ NOBEL’İ HEDEFLİYOR

Hayatını, fen bilimlerini en doğru yöntemlerle öğretmeye adamış bir fen bilimleri öğretmeni olan İbrahim Evren Özer ise kimyasal dönüşümü anlatmak için tahtayı kullanmıyor, sınıfta menemen pişiriyor, kaldıraç kuvvetini parkta öğretiyor.

Özer, laboratuvarı olmayan okullarda çalıştığı için okulun öğrencilerini parka götürüyor, tahterevalliyi, salıncağı ve kaydırağı kullanan öğrenciler enerji dönüşümü, hız, yükseklik, kuvvet yönü, ağırlık konularını uygulamalı öğreniyor.

TÜBİTAK\'TAN ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİLERİ VAR

Özer\'in bugüne kadar sayısız öğrencisi TÜBİTAK başta olmak üzere bilim ve proje ödülleri kazandı. O öğrencilerden sadece biri olan Atatürk Fen Lisesi öğrencisi Sanem Parlak, TÜBİTAK Robot Yarışması’nda şampiyon, Microlab yarışmasında ve Türkiye en iyi deney ve rapor yazma yarışmasında birinci oldu. \"İbrahim Hoca\'nın fen dersine giren öğrencelerinin hayata bakışı değişiyor\" diyen Parlak, \"Bir gün öğrencilerinden biri neden Nobel almasın ki, mesela ben?\" ifadelerini kullandı.