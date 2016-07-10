PES 2017 ne zaman çıkıyor?

Spor dünyasının en önemli oyunlarından olan PES’in yeni oyunu PES 2017’nin çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı. Geçtiğimiz aylarda E3 fuarında yayınlanan oyun içi videosuyla meraklılarını ekran başına kitleyen oyun bu kez çıkışıyla birlikte oyuncuları konsol ve bilgisayar başına toplamayı amaçlıyor.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, 13 Eylül tarihinde Amerika’da, 15 Eylül tarihinde ise Avrupa’da yayınlanacak olan oyun eski ve yeni nesil konsollar ile PC platformunda için çıkacak. PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One ve PC platformunda oynanabilecek oyunun fiyatı ise konsollarda 60 dolar, PC’de ise 40 dolar. Oyunun ülkemizdeki resmi satış fiyatı henüz bilinmiyor. Oyunun fiyatı ise oyunun ülkemizdeki yayıncısı olan ARAL Game tarafından belirlenecek.

FOX Engine oyun motoru ile oyuncuları karşılayacak olan oyun Fifa serisinin gelişimini ne kadar takip edecek bekleyip göreceğiz.