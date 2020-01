PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi'nde bu yıl 'değişen liderlik kavramı' öne çıktı

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından bu yıl 25\'incisi düzenlenen ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren İnsan Yönetimi Kongresi\'nde, değişen liderlik kavramı ve dijitalleşme konuları öne çıktı.

Türkiye’den olduğu kadar dünyadan da iş ve insan yönetimi alanında iz bırakan konuşmacıların yer aldığı kongre, 80’e yakın konuşmacı ve 40’tan fazla oturuma sahne oldu. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Salonu\'nda üç bine yakın profesyonelin ağırlandığı kongrede bu yıl, değişen liderliğin sayısız yüzü, dijitalleşen dünyada hayatta kalmak ve karar almak, eskimiş sistemleri yıkarak yerine yenisini yapmak, adalet ve kurum içi cesaret, bir kariyeri bin kariyere çevirmek gibi pek çok konu konuşuldu.

Kongre’nin 25’inci yılı ile ilgili konuşan PERYÖN Başkanı Berna Öztınaz, “İlk PERYÖN Kongresi’ne 90 kişi katılmıştı. Biz bu yıl 3 bine yakın insanı ağırladık. PERYÖN olarak daha iyi bir çalışma hayatı, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünya için çalışıyoruz. Son dönemde dünyaya baktığımızda; ekonomik çalkantılar, eriyen buzullar, göç dalgaları, bağımsızlık ilanları, kendi aralarında konuşmaya başlayan robotlar, duvarları olmayan ofisler, kendilerine bile ait olmayan malları satarak devleşen şirketlerle karşılaşıyoruz. En şaşırtıcı olanı ise liderlikle ilgili bildiğimiz tüm ezberlerin bozulmuş olması. Bir yandan genç aykırı isimlerin yükselişi diğer yandan dünyanın en güçlü ülkelerinin başına, katı ve toleranssız liderlerin gelişi. Dünya böyle dönemlerden daha önce de geçti. Böyle dönemler, genel kabullerin sendelediği dönemler. Doğru bilinenlerin güven vermemeye başladığı, dengelerin yeniden kurulduğu dönemler. Büyük değişimler. Böyle zamanlarda değişimle herkes kendi yöntemi ile başa çıkar. Kimisi değişime ayak direr, kimisi değişimi kucaklar. Bizse PERYÖN’de dünya değişikçe onunla beraber değişmeyi hatta gönüllüğümüzle dünyayı da biraz değiştirmeyi seçiyoruz. Tam da bu nedenle 25’inci kez ilham almak ve ilham vermek için Kongremizi düzenledik” dedi.

\"DEĞİŞİME ADAPTE OLAMAYAN YOK OLUYOR\"

Kongrenin konuklarından dijitalleşmeye dikkat çeken TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik Dijitalleşmeye, “TÜSİAD olarak çatısını dördüncü sanayi devrimi olarak belirlediğimiz bu teknoloji tabanlı iktisadi değişimin yarattığı dönüşüme her fırsatta dikkat çekiyoruz. Bu değişim için atılması gereken adımlara vurgular yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki değişen koşullara en iyi uyum sağlayan kurumlar liderliklerini devam ettirirler. Hatırlayın çok değil sadece 10 yıl önce ‘500 listelerinde’ yer alan şirketlerin yarısından fazlası artık o listelerde ve hayatta yok. Kuşkusuz bunun en büyük nedeni dijital dönüşüm dalgasını zamanında yakalayamamış olmaları. Ülkelerin dijital teknolojilerini kendilerinin üretmesi ve bunu sağlayacak insan kaynağının alt yapısını güçlendirmesi büyük önem taşıyor. Dijitalleşme, Sanayi 4.0 derken artık İK 4.0’ı konuşuyoruz. İnsan kaynaklarından bahsederken genellikle yaptığımız bir hata var. Değişimi sadece beyaz yaka tarafından değerlendiriyoruz. Dördüncü Sanayi Devrimi’ni sadece ekonomik ve teknoloji boyutlarıyla değil, sosyal unsurları da merkezine alan bir dönüşüm olarak bakıyoruz. Değişime adapte olabilen ve eğitimde sürekli gelişim anlayışını benimseyen ülkeler rekabet üstünlüğünde fazlasıyla öne çıkacak. Bilim ve teknoloji ile öne çıkan ülkelerin diğer ülkelerle arayı açtığı bir çağ yaşıyoruz. Burada iğneyi biraz da kendimize batırmak istiyorum. Müfredatımızın bilimsel temellere dayanmasının en önemli meseleye sahip olduğunu görüyorum” diye konuştu.

Kongrenin diğer bir konuşmacısı olan BOYNER Grup CEO’su Cem Boyner ise, “Bu devrin en abartılı kelimelerinden biri tecrübe ve tecrübeli. Boyundan büyük bir laf olduğunu düşünüyorum ve çok kıymet verilmemesini öneririm. Hele konu kurum içi girişimcilik olunca. İnovasyon için tecrübe değil, tecrübesizlik daha önemli bir silahtır. Bütün yeni yaklaşımlarda biz tecrübesizliğin peşindeyiz. Az tecrübesi olanlara yaklaşmak risk gibi görünse de aslında uzun vadede çok daha iyi sonuçlar verebiliyor” dedi.

Kongrede; EAPM (Avrupa İnsan Yönetimi Derneği) ve CIPD Enterprises Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Bob Morton ve The Networking B.V. şirketi ile dünya çapında büyük üne sahip olan Charles Ruffolo, Pegasus Havayolları CEO’su Mehmet Nane, Sandoz Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Novartis Grup Türkiye Başkanı Dr. Altan Demirdere, Yönetici İş İnsanı Ahmet Coşar, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, komedyen, yazar Kaan Sekban, MERLIN Beyond Coaching Into Wisdom Kurucu Üyesi Tunçel Gülsoy, Yazar Şermin Çarkacı, Futurist Sohail Inayatullah, Suteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger ve Betek Boya Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar da diğer önemli konuşmacılar arasında yer aldı.

(FOTOĞRAFLI)