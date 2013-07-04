PERYÖN 21. İnsan Yönetimi Kongresi'nde tek gündem 'insan' olacak

Avrupa'nın kendi alanında en büyük kongresi olan PERYÖN 21. İnsan Yönetimi Kongresi, 5-6 Kasım 2013'te İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenleniyor. Kongre, 50'ye yakın oturumda, 2 bin 500'den fazla profesyoneli ve yaklaşık 150 uzman konuşmacıyı bir araya getirecek. Açılış konuşmasını Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in yapacağı kongrenin konuşmacıları arasında Jim Lawless, Prof. Heike Bruch, Douglas Miller, Kevin Sheridan gibi dünyaca ünlü otoriteler bulunuyor.

PERYÖN 21. İnsan Yönetimi Kongresi, 5-6 Kasım 2013'te İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenleniyor. Kongre, 50'ye yakın oturumda, 2 bin 500'ü aşkın profesyoneli ve 150'den fazla uzman konuşmacıyı bir araya getirecek. İnsan Yönetimiyle ilgili gelişmelerin ve eğilimlerin mercek altına alınacağı kongre, katılımcı, konuşmacı ve oturumcu sayısına göre Avrupa'nın en büyük kongresi olma

niteliğini taşıyor.

Kongrede gündemdeki konuların yanında, kongrenin her zaman koruduğu "kadın, sosyal sorumluluk, üniversitelerle işbirliği, çevre, araştırma, ödüllü uygulamalar" başlıkları da işlenecek.

50'ye yakın oturum başlığı bulunuyor

21. İnsan Yönetimi Kongresi'nde 50'ye yakın oturum başlığı olacak. İş Sürekliliği ve Verimlilik, Kurumsal Dönüşüm ve Kamu İşletmelerinde Verimlilik, İşte Eşitlik: Kamu ve Özel Sektör Neler Yapıyor? İK'yı Ölç ve

Yönet, Yeni Tip Çalışanlar

Yeni İşyerleri: Duvarlar Nasıl Yıkılıyor?, İş Sağlığı ve Güvenliğinde 'Yasak Savanlar'a Karşı Yaratıcı Uygulamalar, İşte Başarısızlık Neden İyidir? Yönetim Kurulu Üyeliğine Hazırlanırken Bilmeniz Gerekenler, Bugünün Sendikacılığı ile Hayat Nasıl Değişiyor? Plazalarda Yaratıcı İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları,

Bir İK'cıya Samimi Tavsiyeler ve İtiraflar, Nerede ve Kiminle Çalışmak İstediğinizi Sosyal Medya Nasıl Etkiler?, AB ile Uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemi, İK Profesyonellerinin Değerleri, Çağdaş Mobilite: 2020 ve Ötesi, Aileleri İş Hayatına Dahil Etmeli miyiz? Pozitif Ebeveynlik, Saha Satış Kadrolarını Yöneten Bilir,

Çatışmaları Yönetmek kongrenin oturum başlıkları arasında yer alıyor. Kongrenin akış yönetimi geçen ıllarda olduğu gibi yine gazeteci Fatih Türkmenoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

Dünya çapında otoriteler Türkiye'ye geliyor

Kongrenin açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin yapacak. Şahin konuşmasında "İş'te Eşitlik" başlığı altında Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için kadın istihdamının arttırılması konusunda yapılanları ve yapılacakları anlatacak. Şahin'in ardından son yıllarda Avrupa'nın en ilham verici konuşmacılarından biri olarak tanımlanan Taming Tigers Group CEO'su Jim Lawless sahne alacak. Lawles, başarıya ulaşmak için risk almanın önemini "Sınırların Merkezine Seyahat" başlıklı konuşmasında anlatacak. St. Gallen Üniversitesi Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Heike Bruch, uzun ömürlü şirketlerin liderlerinin sırlarını "Organizasyonel Enerjiyi Kesintisiz Kılan Liderlik" başlıklı konuşmasında ortaya koyacak. Bruch, değişim süreçlerine "insanı ve duyguları" katarak ezber bozan bir uzman olarak tanınıyor.

Yazar, konuşmacı ve eğitmen Douglas Miller, "Şans Alışkanlığı: İşte Başarısızlık Neden İyidir?" isimli "best seller" kitabından yola çıkarak, başarının ve başarısızlığın psikolojisinden bahsedecek.

Dünyanın en ünlü konuşmacılarından ve "Manyetik Kültür İnşa Etmek" isimli "best seller" kitabın yazarı Kevin Sheridan, yeteneğin peşindeki şirketlerin bunu başarmak için nasıl "çekici" olabileceğini anlatacak. Yeteneği "çekme, bulma ve tutma" konusunda uluslararası bir otorite olan Sheridan, 30 yılı aşkın süredir insan yönetimi konusunda danışmanlık yapıyor.

Kongrenin diğer konuşmacıları arasında Araştırmacı Bekir Ağırdır, UNIDA Kurucu Ortağı Saide Kuzeyli, Towers Watson Yetenek Yönetimi Dünya Lideri Ravin Jesuthasan, KAGİDER Başkanı Gülden Türktan gibi isimler yer alıyor.

2013'te Türkiye'nin gündemi 'insana saygı'

PERYÖN Genel Sekreteri Özlem Helvacı Kılıç, Türkiye'nin 2013'te "insana saygı ve insan yönetimine önem verme" konusunda önemli bir dönemeçten geçtiğini belirterek, "Ülkemiz bir değişim, dönüşüm döneminden geçiyor. Bu ortamda 21. İnsan Yönetimi Kongresi zengin içeriğiyle iş dünyası için yol gösterici olacak" dedi.

İnsan yönetimi alanında lider sivil toplum kuruluşu olmanın "bilimsel, güçlü ve tarafsız içerik" hazırlama konusunda PERYÖN'e sorumluluk yüklediğini kaydeden Kılıç, kongre içeriğinde yer alan "kadın, sosyal sorumluluk, üniversitelerle işbirliği, çevre ve araştırma" konularının bu yıl da korunduğunu vurguladı.