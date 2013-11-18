Perwer'in 'w'si AKP'nin sitesine girmedi

Serdar Korucu

“Demokratikleşme Paketi” ile Q, W ve X harflerinin kullanılabilmesi için ilk adım atılırken AKP’nin resmi sitesinde bu harfler hala tercih edilmiyor. Son örnek ise Cumartesi günü 37 yıl sonra Türkiye’ye dönen Şivan Perwer’in adının yazılışı.

Başbakan Erdoğan, 30 Eylül’de “Fiilen de uygulama alanı kalmayan ihlalleri ceza kanunumuzdan çıkarıyor, bir nevi klavyelere özgürlük getiriyoruz” diyerek Q, W ve X harflerinin kullanımının önünün açılacağını söyledi. Ancak ilk sorun yerleşim yerlerinin eski isimlerinin iadesinde yaşandı.

9 Ekim’de Tunceli'de 1958 yılında Demokrat Parti hükümeti döneminde “Güdeç” olarak değiştirilen köye, köylülerin talebi üzerine ilk kez eski adı verildi. Basında köyün adının “Xeceriye” olarak değiştiğinin yer almasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, köylülerin başvurusu üzerine verilen iznin “Xeceriye” değil “Haceri” için olduğunu duyurdu, gerekçe olaraksa Türkçe alfabede “X” harfinin bulunmamasını gösterdi. Çünkü Q, W ve X’in kullanılması için gereken yasal düzenleme henüz Meclis’ten geçerek yürürlüğe girmemişti.

Yaklaşık bir ay sonra 12 Kasım’da bir başka “yanlış yazım” tartışmasını başlatacak adım AKP’nin internet sitesinde atıldı. Ama bu kez söz konusu olan bir köy isminin değişikliği değil, bir özel ismin kullanılışıyla ilgiliydi.

AKP’nin sitesinde Başbakan Erdoğan’ın gelişini ilk kez açıkladığı Kürt sanatçı Şivan Perwer’in soyadı “w” olmadan “v” harfiyle yazıldı.

Sitede, Başbakan’ın sözleri “Bu evlilik töreninde de bir başka renk katalım istedik, öyle zannediyorum ki ilk defa, evet, İbrahim Tatlıses, Şivan Perver birlikte bu törende bir düet yapacaklar, onlar da buraya katılacaklar ve çeşitli folklor gösterileriyle yerel olarak zenginleştirilecek ve 300 aileyi de böylece Aile ve Soysal Politikalar Bakanlığımız bu organizasyonu yaparak evlendirmiş olacağız.” olarak yayınlandı.