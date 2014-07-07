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Politika

Pervin Buldan'ın Tansu Çiller mesajı tartışma yarattı

Halkların Demokratik Partisi Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, resmi twitter sayfasından ayağı kırılan Tansu Çiller hakkında 'Tansu Çiller’in ayağı kırılmış Yetmez ama EVET.!' ifadelerini kullandı

07 Temmuz 2014 22:29

Eski başbakanlardan Tansu Çiller Kuşadası'nda düşerek ayak bileğinden yaralandı. Yapılan kontrollerde Çiller'in sağ ayak bileğinde parçalı kırık olduğu belirlendi.

HDP'li Pervin Buldan da Çiller'in ayağının kırılmasıyla ile ilgili bir tweet attı. Buldan, "Tansu Çiller’in ayağı kırılmış Yetmez ama EVET.!" ifadelerini kullandı.

Buldan'ın tweeti özellikle sosyal medyada hızla çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı tartışma yarattı.

 

'93-'94 cinayetleri, Tansu Çiller başbakanlığı

 

Pervin Buldan'ın kocası Savaş Buldan, Tansu Çiller'in başbakanlı olduğu 2 Haziran 1994'te İstanbul Yeşilyurt Çınar Oteli'nde yanında bulunan Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'la birlikte kaçırılmış, 4 Haziran 1994 tarihinde Bolu'nun Yığılca ilçesi Yukarıkaraş köyü yolunda öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Tansu Çiller 4 Kasım 1993 tarihinde yaptığı konuşmada, "Elimizde PKK’ya yardım eden Kürt işadamlarının listesi var. Listede 60 kadar isim bulunuyor. Devlet PKK’yla olduğu gibi, PKK’ya mali destek sağlayanlarla da her biçimde mücadele edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

 

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