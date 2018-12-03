Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 10 HDP milletvekili açlık grevine başlıyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 10 HDP milletvekili, 26 gündür açlık grevi yapan tutuklu Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla 2 günlük açlık grevi yapacak.

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in başlattığı ‘süresiz-dönüşümsüz açlık grevine' grevi eylemi 26. gününe girdi.

dokuz8HABER'in haberine göre, Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin, HDP Grup Toplantısı'nın ardından 31 Ocak'tan beri tutuklu bulunan ve 24 Haziran seçimlerinde cezaevinde HDP Hakkâri milletvekili seçilen Güven'e destek amacıyla, 2 günlük açlık grevine başlayacak.

Güven'e destek amacıyla 1 Aralık'ta, iki yıl aşkın süredir cezaevinde bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ile 14 kadın tutuklu da Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde 10 günlük açlık grevine başlamıştı.