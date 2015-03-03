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Politika

Pervin Buldan'dan poster açtırmayan polise: Ben Öcalan’la görüşüyorum, sen pankartın açılmasına izin vermiyorsun

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, PKK lideri Abdullah Öcalan posteri yüzünden polislerle tartıştı

03 Mart 2015 23:31

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen mitingi katılan HDP Grup Başkanvekili ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasına izin vermeyen polise, "Ben Öcalan’la görüşüyorum, siz pankartın açılmasına izin vermiyorsun" dedi.

DHA'nın haberine göre, Zübeyde Hanım Bulvarı’nda Özgür Kadınlar Kongresi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingine katılan Pervin Buldan, konuşmak için sahneye çıkmak isterken polisle arasında pankart gerginliği oldu.

Üzerinde Abdullah Öcalan ile şimdiye kadar ölen kadın militanların fotoğraflarının bulunduğu pankartı almak isteyen polis ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Buna müdahale eden Pervin Buldan, "Bu pankart yasak değildir. Ben Öcalan’la görüşüyorum. Sen pankartın açılmasına izin vermiyorsun" diyerek pankartı geri aldı.

Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile 3 gün önce görüştüklerini ve verdiği mesajda, "Bu gün müzakere sürecinde kadınlar masada oturuyorsa en büyük gelişme, en büyük özgürlük aslında budur"  diye konuştuğunu söyledi. 

 

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