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Pervin Buldan: Yüzümüze sallanan parmağa rağmen oturduk Galatasaray Meydanı'nda, bu da dert olsun!

Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasına polis müdahale etti

25 Ağustos 2018 18:26

Cumartesi Anneleri'nin 700. haftası, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Polis müdahalesine rağmen Galatasaray Meydanı'na ulaşmayı başaran katılımcılar oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eylemine katılan isimler arasında yer alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, eylemin sona ermesinin ardından sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. 

TIKLAYIN - Cumartesi Anneleri'nin 700. haftasına yasak!

Buldan "Yüzümüze sallanan parmağa rağmen, yediğimiz onca gaza rağmen, gözaltılarınıza rağmen yine de oturduk Galatasaray Meydanı'nda.Bu da dert olsun..." ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

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