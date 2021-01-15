Pervin Buldan ve Mithat Sancar: Sağlık Bakanı aşı için bizzat aradı; bizler sıramız geldiğinde aşı olacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Koronavirüs aşısı için sıra bekleyeceğini” duyurmasının ardından HDP’den de açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendilerini bizzat arayarak aşı ağrısında bulunduğunun belirten Eş Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yaptıkları açıklamada, “Bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir” diyerek aşı için sıra bekleyeceklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın açıklaması şöyle:

Türkiye’de birçok eksikliğe, belirsizliğe ve plansızlığa rağmen Covid 19 aşılama programı nihayet 14 Ocak 2021 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. En kısa sürede en etkili bağışıklamanın bir an önce başarılması için her türlü imkanın kullanılmasını umut etmekteyiz.

Sağlık Bakanı dün bizzat arayarak ve bir çağrıda bulunarak siyasi parti başkanlarını, Meclis Başkanı’nı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı kamuoyu önünde aşı olmaya davet etmiştir. Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonumuz ile birlikte yaptığımız değerlendirmeye göre, bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir.

Bu nedenle herkesin belirlenmiş risk öncelik sırası ile aşılanması, sürecin hızlıca ve etkili bir şekilde devam etmesi gereklidir.

Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz.