Pervin Buldan ve Ahmet Şık dahil 8 HDP'linin dokunulmazlık dosyaları Anayasa Komisyonu'nda

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Anayasa Komisyonu'nda sevk edildi. Son gelen 9 fezleke ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı 149 oldu.

Buldan’ın yanı sıra HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı hakkındaki Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi. Gelen dosyalar arasında HDP’li Taşçıer’in iki dosyası bulunuyor