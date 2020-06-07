Pervin Buldan: İddia ediyoruz; Türkiye’nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleriyle birlikte partisinin Iğdır İl Örgütü’nü ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Buldan, şunları söyledi:

“4 Kasım’da Selahattin Demirtaş’ın, Figen Yüksekdağ’ın ve onlarla birlikte onlarca milletvekilimizin vekilliği düşürüldü. 4 Kasım’ın ardından siyasi darbeler devam etti. Hem belediyelere hem vekillere yönelimler oldu. Bugün 7 Haziran’ın yıl dönümü. Türkiye halkları çok iyi bilir ki, 7 Haziran Türkiye halklarına umut veren bir tarihtir, bir dönüm noktasıydı.

"7 Haziran 2015 seçimleri Türkiye’de yeni bir aralığın, yeni bir kapının, bir değişimin ve dönüşümün başlangıcıydı. İlk darbe 7 Haziran seçimlerine yapıldı. 7 Haziran seçimlerinde HDP’nin başarısını hazmedemeyenler, seçimleri iptal ettiler ve 1 Kasım tarihinde ülkeyi bir kez daha seçime götürdüler. Ne oldu? HDP bir kez daha kazandı. Ne oldu? HDP seçimi kaybetmedi. Ondan sonraki seçimlerde de HDP umut oldu. HDP Türkiye’de halkların sığınacağı bir liman oldu.

"Faşizmin karşısına birlikte çıkış tarihi 23 Haziran"

"31 Mart yerel seçimlerinde her türlü engellemeye rağmen, kayyım gasplarına rağmen, birçok belediyede eş başkanlık kazandı. İstanbul seçimleri Türkiye tarihinde bir ilktir. Faşizmin karşısına, saldırının karşısına, şiddetin karşısına, yok saymanın karşısına, inkarın karşısına, demokrasi güçlerinin birlikte karşı çıktığı bir tarih 23 Haziran seçimleridir. İstanbul’da, Ankara’da, Antalya’da, Mersin’de HDP olmadan hiç kimse seçimi kazanamaz bir hale geldi. Bugün de iddia ediyoruz: v z